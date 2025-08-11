Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Angriff mit Bierkrug - Zeugenaufruf

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Schwetzinger Straße. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich am Samstag gegen 01:40 Uhr in der Schwetzinger Straße kurz vor der Einmündung der Nelkenstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. Dabei sollen drei Tatverdächtige gegen zwei junge Männer vorgegangen sein. Der Anlass hierfür ist noch nicht bekannt. Ein 27-Jähriger erlitt mehrere Verletzungen durch Schläge mit Fäusten und einem Bierkrug gegen seinen Kopf. Er musste schwerverletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Einem 25-Jährigen wurde gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen. Seine leichten Verletzungen konnten ambulant behandelt werden. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 23-Jähriger, konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn besteht nun der Tatverdacht einer gefährlichen Körperverletzung. Der genaue Tathergang sowie die Identität der Mittäter ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Ketsch geführt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06202/61696 oder beim Polizeirevier Schwetzingen 06202/288-0 zu melden.

