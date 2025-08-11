Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Wartehäuschen und Verkehrsschilder - Zeugenaufruf

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr und Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr beschädigten Unbekannte neben einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle auch zwei Verkehrsschilder in der Eisenbahnstraße. Die Scheiben des Wartehäuschens wurden auf unbekannte Weise zerstört, während die beiden aufgestellten Verkehrsschilder gewaltsam umgeknickt wurden. Der durch die Sachbeschädigungen entstandene Gesamtsachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205 2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell