POL-MA: Mannheim: E-Klappräder sowie Fahrradzubehör aus Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwischen Samstag, 11:00 Uhr, und Sonntag, 11:15 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft unter anderem zwei E-Klappräder, zwei Fahrradakkus, ein Fahrradschloss sowie eine Werkzeugtasche aus einem geparkten Jeep in der Straße "Am Friedensplatz". Der Diebstahlschaden wird auf knapp über 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Tel.: 0621 /174-3310 zu melden.

