Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter flüchten nach Einbruch in Marklohe

Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Am Mittwoch, den 26.02.2025, gegen 08:30 Uhr, kam es in Marklohe, An der Schleifmühle, zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus. Ein Nachbar des tatbetroffenen Hauses wurde auf ein beschädigtes Fenster aufmerksam und informierte die Polizei. Noch bevor die Beamten vor Ort eintrafen, ist ein Einbrecher aus einem rückwärtigen Fenster, aus erheblicher Höhe, auf eine Rasenfläche gesprungen und dann weiter in Richtung Ruheforst / Feldmark geflüchtet. Da sich auf dem Parkplatz des Ruheforstes einige Teilnehmer für eine bevorstehende Zeremonie versammelten, könnten hier eventuell Hinweise zu der flüchtigen Täterschaft oder wegfahrender Kraftfahrzeuge gegeben werden. Da außerdem nicht auszuschließen ist, dass sich der Täter bei dem Sprung aus dem Fenster sichtlich verletzt haben könnte, bittet die Polizei auch hier Feststellungen oder Beobachtungen von Verkehrsteilnehmern an die Beamten des Polizeikommissariats Hoya unter der Telefonnummer 04251-67280 zu melden.

