Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: VW Transporter in Brand geraten

Bild-Infos

Download

Obernkirchen (ots)

(ma)

Am Samstag kam es gegen 04.20 Uhr auf einem Resthof an der Vehlener Straße in Obernkirchen zu dem Ausbruch eines Brandes an einem dort abgestellten Pkw VW.

Ein Zeitungszusteller entdeckte die Flammen an dem Transporter und informierte per Notruf die Feuerwehr.

Trotz Eingreifens der Feuerwehren aus Obernkirchen und Gelldorf brannte das Fahrzeug komplett aus.

Da der brennende VW direkt an einer Hausmauer parkte, war die Feuerwehr bemüht, dass es zu keinem weiteren Gebäudeschaden kommt. Dennoch entstanden an der Außenfassade des Hauses und an den zerborstenen Fensterscheiben Beschädigungen.

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

Sollten Zeugen vor Brandausbruch Beobachtungen hinsichtlich verdächtiger Personen/Fahrzeuge gemacht haben, so nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/28940, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell