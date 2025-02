Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(Reh) Am Freitag, den 21.02.2025, zwischen 07:00 Uhr und 10:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Braasstraße in Rinteln eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Skoda einer 29-jährigen Rintelnerin beschädigt worden ist.

Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge parkte die 29-Jährige ihren Skoda am Morgen des 21.02. auf dem o. g. Parkplatz. Gegen 10:00 Uhr entdeckte sie am hinteren rechten Stoßfänger ihres PKW einen Unfallschaden. Im ansässigen Discounter erfuhr sie, dass eine Zeugin möglicherweise einen Zusammenstoß zwischen einem Renault und dem PKW der 29-Jährigen beobachtet, das Kennzeichen des mutmaßlichen unfallbeteiligten Fahrzeugs notiert und anschließend im Discounter hinterlegt habe.

Die mögliche unfallbeteiligte Fahrzeugführerin des Renault, eine 83-jährige Frau aus Rinteln, meldete sich im Verlauf des Tages bei der Polizei in Rinteln, nachdem ihre Wohnanschrift zuvor von Beamten des Polizeikommissariats vergebens aufgesucht worden war. Eine Inaugenscheinnahme des PKW wurde durchgeführt - am PKW der Rintelnerin konnten mehrere Unfallschäden festgestellt werden. Sie bestritt jedoch jegliche Beteiligung an diesem Verkehrsunfall.

Die Polizei Rinteln bittet nun Zeugen des Verkehrsunfalls sowie insbesondere die Zeugin, die den möglichen Unfall beobachtet, das Kennzeichen notiert und im Discounter hinterlegt hat, sich unter der Rufnummer 05751/96460 bei der Polizei Rinteln zu melden.

