POL-NI: Wiedensahl - 47-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Bückeburg (ots) - (ma) Im Bückeburger Ortsteil Scheie ereignete sich am Montag zwischen 11.00 und 14.00 ein Tageswohnungseinbruch in einem Zweifamilienhaus in der Straße "Am Brühlfeld". Die im Obergeschoß wohnende Familie war während des Einbruchs ortsabwesend. Der oder die Einbrecher brachen am Haupteingang die hölzerne Tür auf und durchsuchten die Wohnräume der geschädigten Familie. Nach Angaben der Wohnungseigentümer ist aus einem Schrank ein höherer ...

