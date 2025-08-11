Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer am Freitagnachmittag auf der L 599 bei Ketsch.

Der Unbekannte befuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrzeug die Überleitung von der K 4250 zur L 599. Im Bereich der dortigen Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 47-jähriger Sprinterfahrer musste mit seinem Fahrzeug nach links ausweichen und prallte anschließend in die linken Leitplanken. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon.

Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich die Fahrzeugfront unter den Leitplanken. Zur Entfernung des Fahrzeugs mussten durch die Straßenmeisterei Wiesloch die Leitplanken abmontiert werden. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs wird wie folgt beschrieben: - Männliche Person - Mitte 20 Jahre alt - Gebräunte Haut - Kurzer Vollbart - Soll mit einem schwarzen Auto der Marke VW gefahren sein.

Die Unfallermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an. Zur Aufklärung des Sachverhalts werden Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden. Insbesondere die Fahrerin eines schwarzen SUV, die kurz anhielt und sich nach möglichen Verletzten erkundigt hatte, wird als Zeugin des Unfalls dringend gesucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell