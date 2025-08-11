PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer flüchtet mit knapp 2 Promille von Unfallstelle

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag verursachte ein 24-Jähriger einen Unfall an der Kreuzung Hildastraße/Uhlandstraße und verließ anschließend die Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der 24-Jährige war gegen 12:00 Uhr mit einem E-Scooter auf der Hildastraße unterwegs, als er aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und einem verkehrsbedingt haltenden BMW ins Heck fuhr.

In der weiteren Folge der Kollision stürzte der Mann zu Boden und verließ anschließend fluchtartig die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte daraufhin die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Der Unfallverursacher konnte kurze Zeit später von Einsatzkräften der Polizei vorläufig festgenommen werden. Bei der durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter-Fahrer mit knapp 2 Promille alkoholisiert war und sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zuzog, die noch vor Ort von eingesetzten Rettungskräften behandelt werden konnten. Die 47-jährige BMW-Fahrerin blieb unverletzt.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Außerdem wurde sein Führerschein einbehalten. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd führt die Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

