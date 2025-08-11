Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Pedelec-Fahrern am Sonntagnachmittag im Heidelberger Stadtteil Schlierbach wurde eine 59-jährige Unfallbeteiligte lebensgefährlich verletzt.

Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Schlierbacher Landstraße stadteinwärts unterwegs und fuhr dabei hinter ihrem Ehemann. Als sie ausscherte, um neben ihn zu fahren, übersah sie einen entgegenkommenden 48-jährigen Pedelec-Fahrer. Die Lenker der beiden Räder stießen aneinander, wodurch die beiden Beteiligten zu Fall kamen. Während der 48-Jährige leichtere Verletzungen an der Hand, in Form von Prellungen, erlitt, musste die 59-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen.

Die weiteren Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst Mannheim dauern an.

