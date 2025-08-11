Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schaufenster mit Kanaldeckel eingeworfen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein noch unbekannter Täter warf am Samstagabend gegen 23:10 Uhr in der Straße Am Steingarten eine Schaufensterscheibe mit einem Kanaldeckel ein und flüchtete anschließend. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte umgehend die Polizei. Er beschrieb den Täter wie folgt: männlich, 10 bis 25 Jahre alt, schlank und groß, trug eine weiße Jacke. An dem Ladengeschäft entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter der Nummer 0621/3301-0 zu melden.

