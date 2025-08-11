Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Vermisste Person, Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Der 57-jährige Uwe B. aus Mannheim wird vermisst. Er wurde zuletzt am 04.08.2025 im Bereich seiner Wohnanschrift im Mannheimer Stadtteil Rheinau-Nord gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise ist der Vermisste mit einem Fahrrad unterwegs, welches aber nicht näher beschrieben werden kann.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

- ca 1,80 m groß - etwa 90 - 100 kg - kräftige Figur - kurze graue Haare

Ein Bild des Vermissten können Sie unter folgendem Link einsehen:

https://fahndung.polizei-bw.de/mannheim-uwe-b/

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell