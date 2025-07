BPOLI EF: Mann belästigt Reisende und muss aus dem Bahnhof getragen werden

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann wurde am Montagnachmittag am Erfurter Hauptbahnhof festgestellt. Bundespolizisten überprüften den Reisenden am Bahnsteig 8. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen den Mann einen Haftbefehl erlassen hatte. Diesem lag ein Verstoß gegen den Aufenthaltsgesetz zu Grunde. Der 35-jährige syrische Staatsangehörige wurde durch die Beamten festgenommen. ...

mehr