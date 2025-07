Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Diebstahl von Baumaschinen - Zeugen gesucht!

Leinefelde (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Unternehmen am Sonntagmorgen beim Betreten einer Baustelle nahe dem Bahnhof Leinefelde in der Straße "An der Schwellenbeize".

Insgesamt wurden durch bisher Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag -8- Gleisbauschmaschinen gestohlen. Diese jeweils ca. 90 Kilogramm schweren Geräte, die vor Ort gegen Wegnahme gesichert waren, haben einen Stückpreis von ca. 5 000 Euro, sodass sich der Schaden auf 40 000 Euro beläuft. Bundespolizisten sicherten vor Ort Spuren, die durch die Diebe hinterlassen wurden.

Auf Grund der Lage der Baustelle in der Nähe des Bahnhofes, der Spurenlage vor Ort und dem hohen Gewicht der Baumaschinen muss davon ausgegangen werden, dass mehrere Personen am Werk waren und ein Fahrzeug verwendet wurde, um das Diebesgut zu transportieren.

Ersten Ermittlungen zufolge kann der Tatzeitraum auf ein Fenster zwischen dem 12.07.2025/ 17:00 Uhr und dem 13.07.2025 / 07:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Bundespolizei bittet bei der Aufklärung der Tat um Mithilfe.

Wer kann zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls Auskünfte geben? Wer hat verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen direkt in der Straße "An der Schwellenbeize" oder in Bahnhofsnähe wahrgenommen, oder hat sonstige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Tat registriert?

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt nimmt sachdienliche Hinweise rund um die Uhr telefonisch (0361/659830) als auch in Schriftform (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) unter Angabe des Aktenzeichens Vg / BP / 677624 / 2025 entgegen.

