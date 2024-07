Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Leinefelde (ots)

Am Dienstag befuhr ein 20-jähriger Autofahrer gegen 13.45 Uhr die Landstraße 1032 aus Richtung Birkungen in Richtung Leinefelde, als er aus noch ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Pkw eines 63-Jährigen kollidierte. Der 20-Jährige sowie der 63-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und dessen 62 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Die drei Verletzten kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Da ein technischer Defekt am Fahrzeug des 20-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Fahrzeug zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße war vorübergehend voll gesperrt.

