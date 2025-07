BPOLI EF: Festnahme am Bahnsteig

Leinefelde (ots) - Eine böse Überraschung erlebte ein Unternehmen am Sonntagmorgen beim Betreten einer Baustelle nahe dem Bahnhof Leinefelde in der Straße "An der Schwellenbeize". Insgesamt wurden durch bisher Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag -8- Gleisbauschmaschinen gestohlen. Diese jeweils ca. 90 Kilogramm schweren Geräte, die vor Ort gegen Wegnahme gesichert waren, haben einen Stückpreis von ca. 5 ...

