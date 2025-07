POL-UN: Fröndenberg - Pedelec-Training der Kreispolizeibehörde Unna

Bönen (ots) - Eine Firma an der Siemensstraße in Bönen ist am Wochenende in das Visier von unbekannten Tätern geraten. Sie sind am Sonntag (20.07.2025) zwischen 11.20 Uhr und 23.10 Uhr dort eingedrungen. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise zum Einbruch sowie zu den Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte ...

