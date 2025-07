Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in Einfamilienhaus an Alleestraße

Fröndenberg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstagabend (17.07.2025) auf Freitagnachmittag (18.07.2025) in ein Einfamilienhaus an der Alleestraße in Fröndenberg eingedrungen.

Zwischen 18.30 Uhr und 15.40 Uhr konnten die Täter über ein Fenster auf der Terrasse ins Innere gelangen.

Entwendet wurden ein Pkw-Schlüssel sowie Schmuck.

Hinweise zu den Tätern und der Tatbeute bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell