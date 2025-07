POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Bergkamen (ots) - Am Donnerstag (17.07.2025) sind unbekannte Täter zwischen 06.00 Uhr und 15.30 Uhr in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Friedrichsberg" in Bergkamen eingedrungen. Die Täter traten die Wohnungstür ein und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder ...

mehr