Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (5. Juli, 18:30 Uhr) soll ein 35-jähriger Duisburger mit türkischer Staatsangehörigkeit im Rahmen einer Auseinandersetzung in einem Geschäft an der Oststraße einen 38-Jährigen durch mehrere Stichwunden verletzt haben. An der Streitigkeit sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein.

Durch das Einschreiten von Zeugen konnten weitere Verletzungen verhindert werden. Eine Person kontaktierte umgehend die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, nahmen sie den Tatverdächtigen fest. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertete die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Unter deren Leitung richtete die Polizei Duisburg eine Mordkommission ein. Am Sonntag (6. Juli) erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Untersuchungshaftbefehl gegen den 35-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell