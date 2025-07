Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: EC-Karte und PIN abgeknöpft - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat einem Duisburger am Freitagmittag (4. Juli, 12 Uhr) unter einem Vorwand die EC-Karte, die dazugehörige PIN sowie Bargeld abgenommen.

Zuvor hatte ein falscher Anrufer den Senior kontaktiert und ihm Angst gemacht: Angeblich sei er von Kriminellen ausgespäht worden und müsse um sein Geld fürchten. Kurz darauf klingelte ein weiterer Unbekannter an der Wohnungstür des Rentners in der Laaker Straße und gab vor, das Geld in Sicherheit bringen zu wollen. Der Senior ließ ihn in die Wohnung und übergab ihm Bargeld sowie die EC-Karte samt PIN. Anschließend verließ der Mann die Wohnung und verschwand.

Die Polizei sucht nun Zeugen und Hinweise auf den Abholer der EC-Karte. Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, eine schlank Statur haben, dunkle Haaren und einen kurzen, dunklen Bart haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell