Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: 18-jähriger Vermisster tot in Kultushafen geborgen

Duisburg (ots)

Der seit Dienstag (01. Juli) vermisste 18-jährige Ghanaer wurde am Donnerstagmorgen (03. Juli, 09:30 Uhr) tot im Kultushafen entdeckt. Die Besatzung des Verkehrssicherungsschiffs aus Homberg (VSS Homberg) hatte den leblosen Körper im Wasser treiben gesehen und die Wasserschutzpolizei Duisburg verständigt. Die Beamten informierten die Feuerwehr, gemeinsam konnten die Einsatzkräfte den Körper des jungen Mannes bergen.

Der 18-Jährige war am 01. Juli am Paradiesstrand in Düsseldorf von der Strömung mitgerissen worden und galt seitdem als vermisst. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell