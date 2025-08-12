Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wespe verursacht Verkehrsunfall

Heidelberg (ots)

Am Montag war gegen 17 Uhr eine 74-jährige Frau mit ihrem VW auf der Straße Im Neuenheimer Feld unterwegs. Auf Höhe der Einmündung des Gewann Fischpfad flog plötzlich eine Wespe unter die Brille der Fahrerin. Reflexartig ergriff sie ihre Brille, um die Wespe zu vertreiben und ihre Augen zu schützen. Dabei ließ sie das Lenkrad los, weshalb der VW nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Zaun streifte und letztlich am Stamm eines Baumes zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde die Seniorin durch den Unfall nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Das Auto musste abgeschleppt werden. Was aus der Wespe wurde, ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell