Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: 11-jährige Radfahrerin verursacht Unfall mit Auto

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 17:20 Uhr verursachte eine 11-jährige Radfahrerin einen Unfall und kollidierte mit einem Auto.

Das Mädchen war auf dem Erlbrunnenweg bergabwärts unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich des Angelhofwegs mit einem von rechts kommenden Ford zusammenstieß. Der 59-jährige Fahrer des Ford konnte ersten Ermittlungen zufolge selbst durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision nicht verhindern.

Durch den Aufprall wurde die 11-Jährige über die Motorhaube des Fords auf einen geparkten Audi geschleudert und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Eine erste Untersuchung des Fahrrads ergab, dass die Bremsen nahezu ohne Funktion waren.

Die Polizei rät, vor jedem Fahrtantritt, egal ob mit Kraftfahrzeugen oder mit Fahrrädern, die technischen Einrichtungen auf die Funktionalität zu überprüfen. Insbesondere Eltern sollten bei den Rädern ihrer Kinder mit auf die Verkehrssicherheit achten.

