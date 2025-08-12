Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pkw kollidiert mit Straßenbahn, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Gegen 07:15 Uhr ereignete sich in der Bismarckstraße, auf Höhe des Hauptbahnhofs, ein Unfall mit einem Pkw und der Straßenbahnlinie 4a. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Autofahrerin zunächst aus der Tiefgarage des Hauptbahnhofes auf die Bismarckstraße rausgefahren sein. Im Weiteren soll sie die vorgeschriebene Fahrtrichtung missachtet haben und bog bei Grün verbotswidrig nach links ab. Hierbei kollidierte sie im Kreuzungsbereich seitlich mit der Straßenbahn. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, lediglich die Autofahrerin stand unter Schock. Ein Rettungswagen wurde zur vorsorglichen medizinischen Betreuung hinzugezogen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Fahrbahn konnte gegen 08:25 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

