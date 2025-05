Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Parkender Pkw durch unbekannten Verursacher angefahren - Polizei sucht Zeugen

Bönningstedt (ots)

In der Nacht vom 24.05.2025 (Samstag) auf den 25.05.2025 (Sonntag) ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht in der Kieler Straße gekommen. Hierbei wurde ein zum Parken abgestellter Pkw beschädigt.

Der Pkw-VW mit Essener Kennzeichen wurde am 24.05.2025 (Samstag) gegen 17.00 Uhr in der Kieler Straße, am Seitenstreifen neben dem Fahrbahnrand zwischen Rotdornweg und Mühlenweg in Fahrtrichtung Hamburg zum Parken abgestellt. Als der Fahrzeugnutzer am 25.05.2025 (Sonntag) gegen 14.00 Uhr zurück zum Fahrzeug kam, stellte er erhebliche Beschädigungen fest. Diese belaufen sich nach Schätzungen in einer Höhe von ca. 2000,- Euro.

Nach den ersten Ermittlungen ist eine Unfallzeit zwischen 04.00 Uhr und 04.15 Uhr anzunehmen, da Anwohner zu dieser Zeit Unfallgeräusche wahrgenommen hatten. Es wurde dann auch festgestellt, dass an dem geschädigten Fahrzeug die Warnblinkanlage lief. Lediglich die verursachten Schäden hatte man zu diesem Zeitpunkt wegen der Dunkelheit noch nicht gesehen. Bei der Unfallaufnahme wurden Teile des Verursacherfahrzeuges an der Unfallstelle gefunden und sichergestellt. Diese lassen auf einen schwarzen Mercedes-Benz, E-Klasse mit einem Baujahr zwischen 1996 - 2002 schließen.

Die Ermittlungen zu diesem Unfall werden bei der Polizeistation Bönningstedt geführt. Zeugen, die gegebenenfalls sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Verursacherfahrzeug oder der Fahrzeugführerin oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040-3562752-0 zu melden.

