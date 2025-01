Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Täter haben es auf Kindertagesstätten abgesehen- Drei Kitas betroffen

Sprockhövel (ots)

Gleich in drei Kindertagesstätten wurde im Stadtgebiet von Niedersprockhövel eingebrochen. In der Von-Galen-Straße brachen die Täter zwischen dem 29.01.2025, 19:00 Uhr und dem 30.01.2025, 06:55 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde ist gerade Bestandteil der Ermittlungen. In einem fast identischen Zeitfenster, zwischen 17:40 Uhr und 06:45 Uhr, brachen Täter in die Kindertagesstätte in der Hauptstraße ein. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt und die Täter suchten nach Wertgegenständen. Ob hier etwas gestohlen wurde ist gerade Bestandteil der Ermittlungen. Die dritte Tat ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 06:55 Uhr in der Straße Perthes-Ring. Hier wurde eine Tür aufgehebelt und die Täter entwendeten Bargeld aus den Räumlichkeiten. Nach allen Taten entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist gerade Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Wenn sie Hinweise zu des Taten haben, dann melden sie diese bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell