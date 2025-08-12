Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 26-jähriger Tatverdächtiger bei Fluchtversuch gestellt

Mannheim (ots)

Am Montagabend wurde ein 26-jähriger Mann von einer Autobesitzerin sowie einem Zeugen dabei beobachtet, wie er sich unbefugt an ihrem im Quadrat E 4 geparkten Fahrzeug zu schaffen machte. Als der Tatverdächtige von den beiden Personen angesprochen wurde, versuchte er zunächst mit einem von ihm mitgeführten Fahrrad zu fliehen. Dies misslang dem Mann jedoch, weshalb er zu Fuß in Richtung Jungbusch flüchtete und das Fahrrad zurückließ. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Mann im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in einem Hinterhof in den G-Quadraten feststellen. Beim Erblicken der Polizeibeamten rannte der Mann jedoch zunächst davon und konnte kurze Zeit später von der eingesetzten Streife festgenommen werden. Bei der Kontrolle des Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass er zwar nach bisherigem Ermittlungsstand keine Wertgegenstände aus dem Auto entwendet hatte, das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, aber aus einer Diebstahlshandlung stammt. Das Zweirad wurde sichergestellt und der 26-jährige Mann muss sich nun wegen verschiedener Diebstahlsdelikte verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

