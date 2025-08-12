PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Buntmetalldiebe auf frischer Tat geschnappt

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden zwei Buntmetalldiebe im Mannheimer Stadtteil Neckarau noch während der Tat in flagranti erwischt.

Ein aufmerksamer Nachbar informierte gegen 1.30 Uhr die Polizei darüber, dass er an der nahegelegenen Kindertagesstätte in der Wolframstraße gerade zwei unbekannte Männer beobachtete, die sich sehr auffällig verhalten würden. Offenbar erfolgte hier gerade ein Einbruch.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte zunächst niemand mehr an der Örtlichkeit festgestellt werden. Wenig später konnten zwei tatverdächtige Männer im Alter von 28 und 31 Jahren ausgemacht und festgenommen werden. Weitere Nachforschungen ergaben schließlich, dass sich die beiden Männer mit einem Mietfahrzeug zu der Kindertagesstätte begeben hatten und gegen 1.30 Uhr auf das Gelände gelangten. An einer Hütte auf dem KiTa-Gelände montierten sie Teile des Kupferdachs ab und wollten das Metall mitgehen lassen. Sie wurden jedoch bei der Tatausführung gestört und konnten so ihre Tat nicht vollenden. Bei der Durchsuchung der beiden Männer, fiel den Beamten neben dem Tatwerkzeug und einem Fahrzeugschlüssel auch ein griffbereites Messer, das einer der beiden in seiner Jacke trug, in die Hände. Das zugehörige Mietfahrzeug konnte kurz darauf in der Brunhildestraße festgestellt werden. Auch darin wurde weiteres Tatwerkzeug aufgefunden.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall unter Mitführens einer Waffe ermittelt. Zudem besteht der Verdacht, dass sich die zwei Männer illegal im Bundesgebiet aufhielten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 13:15

    POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 05. August 2025, und Montag, 11. August 2025, wurde in ein Einfamilienhaus im Stadtteil St. Leon eingebrochen und Schmuck entwendet. Einer bislang unbekannten Täterschaft gelang der Zutritt auf ein eingezäuntes Gartengrundstück im Dreisamweg. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:07

    POL-MA: Mannheim: 26-jähriger Tatverdächtiger bei Fluchtversuch gestellt

    Mannheim (ots) - Am Montagabend wurde ein 26-jähriger Mann von einer Autobesitzerin sowie einem Zeugen dabei beobachtet, wie er sich unbefugt an ihrem im Quadrat E 4 geparkten Fahrzeug zu schaffen machte. Als der Tatverdächtige von den beiden Personen angesprochen wurde, versuchte er zunächst mit einem von ihm mitgeführten Fahrrad zu fliehen. Dies misslang dem Mann ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:45

    POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher nach Suchaktion festgenommen

    Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend um kurz vor 23 Uhr konnten Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Nord sowie der Polizeihundestaffel nach einer Suchaktion einen Einbrecher im Feldgebiet zwischen Schriesheim und Dossenheim festnehmen. Die Eigentümerin einer Gartenhütte wurde durch deren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren