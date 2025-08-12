Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Buntmetalldiebe auf frischer Tat geschnappt

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden zwei Buntmetalldiebe im Mannheimer Stadtteil Neckarau noch während der Tat in flagranti erwischt.

Ein aufmerksamer Nachbar informierte gegen 1.30 Uhr die Polizei darüber, dass er an der nahegelegenen Kindertagesstätte in der Wolframstraße gerade zwei unbekannte Männer beobachtete, die sich sehr auffällig verhalten würden. Offenbar erfolgte hier gerade ein Einbruch.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte zunächst niemand mehr an der Örtlichkeit festgestellt werden. Wenig später konnten zwei tatverdächtige Männer im Alter von 28 und 31 Jahren ausgemacht und festgenommen werden. Weitere Nachforschungen ergaben schließlich, dass sich die beiden Männer mit einem Mietfahrzeug zu der Kindertagesstätte begeben hatten und gegen 1.30 Uhr auf das Gelände gelangten. An einer Hütte auf dem KiTa-Gelände montierten sie Teile des Kupferdachs ab und wollten das Metall mitgehen lassen. Sie wurden jedoch bei der Tatausführung gestört und konnten so ihre Tat nicht vollenden. Bei der Durchsuchung der beiden Männer, fiel den Beamten neben dem Tatwerkzeug und einem Fahrzeugschlüssel auch ein griffbereites Messer, das einer der beiden in seiner Jacke trug, in die Hände. Das zugehörige Mietfahrzeug konnte kurz darauf in der Brunhildestraße festgestellt werden. Auch darin wurde weiteres Tatwerkzeug aufgefunden.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall unter Mitführens einer Waffe ermittelt. Zudem besteht der Verdacht, dass sich die zwei Männer illegal im Bundesgebiet aufhielten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell