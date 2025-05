Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei bittet nach Einbruch in Kiosk um Zeugenhinweise

Voerde (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk an der Rheinpromenade ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen die Täter Die Tür des Kiosk auf und verschafften sich Zutritt in das Gebäude.

Im Verkaufsraum öffneten sie gewaltsam mehrere Getränke- und Essensautomaten und entwendeten darin enthaltenes Bargeld, sowie Elektroartikel.

Nach ersten Angaben der Kioskbetreiber wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.50 Uhr der Alarm im Verkaufsraum ausgelöst.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken in Verbindung zu setzen (Tel.: 02064 / 622-0).

DF (Ref.-Nr. 250514-1000)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell