POL-HSK: Diebstahl eines Wohnmobils

Medebach (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 07:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter in eine Scheune in der Korbacher Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Scheune. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge und ein Stromaggregat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Brilon unter der Rufnummer 0291/90200 zu melden. Stra. 29/5 Rückfragen von ...

mehr