PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/L 723/B 291: Unklarer Unfallhergang an "Monsterkreuzung" - Zeugenaufruf

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/L 723/B 291 (ots)

Am vergangenen Freitagabend gegen 22:40 Uhr befuhr eine 57-jährige Citroen-Fahrerin die Kreuzung B 291 aus Fahrtrichtung Walldorf kommend und beabsichtigte, an der Kreuzung geradeaus in Fahrtrichtung St. Leon-Rot zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger Daimler-Benz-Fahrer auf der L 723 und wollte die Kreuzung passieren, um weiter in Richtung Hockenheim zu fahren. Hierbei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Zusammenstoß, bei dem der 59-Jährige leicht verletzt wurde. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde das Heck des Daimler-Benz gegen eine Ampelanlage geschleudert, wodurch das dort angebrachte Verkehrsschild sowie der Ampelmast beschädigt wurden. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht abschließend beziffert werden.

Aufgrund des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Wiesloch nun Personen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 15:28

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Golfballautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen brachen Unbekannte auf der Golfanlage in Wiesloch zwei Golfballautomaten auf. Mit einem unbekannten Werkzeug brachen die Unbekannten zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr zwei Golfballautomaten auf und ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 15:15

    POL-MA: Heidelberg: Öffentlichkeitsfahndung nach 27-Jährigem

    Heidelberg (ots) - Seit vergangenem Dienstag, 05. August 2025, wird ein 27-Jähriger aus Heidelberg vermisst. Der Vermisste ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Er hielt sich in der Vergangenheit oft in Mannheim auf. Es ist nicht klar, ob er räumlich und zeitlich orientiert ist und es ist nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren