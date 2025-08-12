Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/L 723/B 291: Unklarer Unfallhergang an "Monsterkreuzung" - Zeugenaufruf

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/L 723/B 291 (ots)

Am vergangenen Freitagabend gegen 22:40 Uhr befuhr eine 57-jährige Citroen-Fahrerin die Kreuzung B 291 aus Fahrtrichtung Walldorf kommend und beabsichtigte, an der Kreuzung geradeaus in Fahrtrichtung St. Leon-Rot zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger Daimler-Benz-Fahrer auf der L 723 und wollte die Kreuzung passieren, um weiter in Richtung Hockenheim zu fahren. Hierbei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Zusammenstoß, bei dem der 59-Jährige leicht verletzt wurde. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde das Heck des Daimler-Benz gegen eine Ampelanlage geschleudert, wodurch das dort angebrachte Verkehrsschild sowie der Ampelmast beschädigt wurden. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht abschließend beziffert werden.

Aufgrund des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Wiesloch nun Personen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell