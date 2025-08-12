PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte schlagen an Auto die Scheibe ein - Zeugenaufruf

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 6. August 2025 und Donnerstagmorgen, 7. August 2025 warfen Unbekannte im Wieslocher Ortsteil Baiertal die Scheibe eines abgemeldeten Audi ein.

Der Autobesitzer meldete der Polizei, dass an seinem abgemeldeten Audi, der im Hangweg abgestellt war, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen worden war. Zudem wären mehrere Blutspuren und Blutspritzer an dem Fahrzeug erkennbar. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen jedoch nichts.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

