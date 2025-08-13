PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/L597: Kollision zwischen Auto und entwichenem Pferd

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/L597 (ots)

Am Dienstagabend fuhr eine 30-jährige Autofahrerin entlang der L 597 und kollidierte zwischen Wallstadt-Ost und Ladenburg mit einem Pferd, welches sich auf der Fahrbahn befand.

Die Kia-Fahrerin war gegen 21:30 Uhr auf dem Weg aus Richtung Mannheim-Käfertal in Richtung Ladenburg, als plötzlich ein Pferd auf die Fahrbahn lief und sie eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern konnte.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren zuvor insgesamt fünf Pferde ausgebrochen, die zum Teil auf die Fahrbahn der Landstraße rannten. Die Tiere konnten wenige Minuten später durch die Verantwortlichen wieder eingefangen und zurückgebracht werden.

Die 30-jährige Autofahrerin erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Pferd keine Verletzungen, während das Pferd zwar leicht am Oberschenkel verletzt wurde, jedoch anschließend selbst weiterlaufen konnte. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die vorübergehende Sperrung der Fahrbahn konnte nach der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahme gegen 23:00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Der Verantwortliche muss sich für eine Ordnungswidrigkeit verantworten, da er die Tiere ohne geeignetes Begleitpersonal auf die Straße ließ und es zum Unfall kam. Die Unfallermittlungen wurden vom Polizeirevier Ladenburg aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 10:15

    POL-MA: Mannheim: Gas mit Bremse verwechselt

    Mannheim (ots) - Am Dienstag ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts im Mannheimer Stadtteil Käfertal ein Verkehrsunfall. Ein 72-Jähriger befuhr am Morgen mit seinem Ford den Kundenparkplatz in der Waldstraße auf der Suche nach einer Parklücke. Als er um kurz nach 09:30 Uhr endlich fündig wurde, verwechselte er das Bremspedal mit dem Gaspedal und beschleunigte das Auto unkontrolliert. Dadurch rammte ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:38

    POL-MA: Heidelberg: Fehlender Schulterblick führt zu Unfall

    Heidelberg (ots) - Am Dienstag war eine 50-Jährige mit ihrem Damenrad auf der Bergheimer Straße unterwegs. Ungefähr auf der Höhe der Karl-Metz-Straße streckte die Radfahrerin ihren linken Arm aus, um einen Fahrstreifenwechsel anzukündigen. Ersten Ermittlungen zufolge führte sich aber keinen Schulterblick durch, bevor sie um kurz vor 12:30 Uhr nach links zog. Deshalb übersah sie einen hinter ihr fahrenden BMW. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren