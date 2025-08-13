Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/L597: Kollision zwischen Auto und entwichenem Pferd

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/L597 (ots)

Am Dienstagabend fuhr eine 30-jährige Autofahrerin entlang der L 597 und kollidierte zwischen Wallstadt-Ost und Ladenburg mit einem Pferd, welches sich auf der Fahrbahn befand.

Die Kia-Fahrerin war gegen 21:30 Uhr auf dem Weg aus Richtung Mannheim-Käfertal in Richtung Ladenburg, als plötzlich ein Pferd auf die Fahrbahn lief und sie eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern konnte.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren zuvor insgesamt fünf Pferde ausgebrochen, die zum Teil auf die Fahrbahn der Landstraße rannten. Die Tiere konnten wenige Minuten später durch die Verantwortlichen wieder eingefangen und zurückgebracht werden.

Die 30-jährige Autofahrerin erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Pferd keine Verletzungen, während das Pferd zwar leicht am Oberschenkel verletzt wurde, jedoch anschließend selbst weiterlaufen konnte. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die vorübergehende Sperrung der Fahrbahn konnte nach der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahme gegen 23:00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Der Verantwortliche muss sich für eine Ordnungswidrigkeit verantworten, da er die Tiere ohne geeignetes Begleitpersonal auf die Straße ließ und es zum Unfall kam. Die Unfallermittlungen wurden vom Polizeirevier Ladenburg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell