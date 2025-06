POL-PPRP: Versuchter Raub an Bahnhof - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (24.06.2025), gegen 22:25 Uhr, kam es an der Kreuzung der Heinigstraße / Adlerdamm zu einem Zusammenstoß zwischen einem 24-jährigen Autofahrer und einer Straßenbahn, nachdem der 24-Jährige beim Abbiegen das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete. An Auto und Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

