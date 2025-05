FW-Schermbeck: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Schermbeck

Schermbeck (ots) - Am Mittwochmittag gegen 12:25 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Person in Wohnung" an die Einsatzstelle "Bösenberg" alarmiert. An der Einsatzstelle war die betroffene Person in der Wohnung ansprechbar und konnte selbstständig die Wohnungstür öffnen. Mit der Übergabe an den Rettungsdienst war der Einsatz für die Feuerwehr gegen 13:00 Uhr beendet. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 20984294 E-Mail: ...

