Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Trunkenheitsfahrten

Wörth am Rhein (ots)

Am 28. Februar 2025 gegen 14:00 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann auf seinem E-Scooter in Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Weiter stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Germersheim unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest bestätigte dies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls unter Cannabiseinfluss stand ein 19-jähriger Autofahrer aus Klingenmünster, der am 1. März 2025 gegen 01:45 Uhr in Schaidt kontrolliert wurde. Die Fahrt war somit beendet, und auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nicht unter Drogen, aber dafür unter Alkoholeinfluss stand eine 34-jährige Autofahrerin aus Minfeld. Sie wurde ebenfalls am 1. März 2025 um 00:50 Uhr in Schaidt kontrolliert. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,74 Promille ergab, musste auf der Polizeidienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt werden.

