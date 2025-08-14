Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waldangelloch/Rhein-Neckar-Kreis: LKW verursacht Unfallflucht - Zeugenaufruf

Waldangelloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 36-Jährige war am Mittwoch mit ihrem Seat auf der Eichelberger Straße in Fahrtrichtung Angelbachtal unterwegs. Gegen 10:15 Uhr kam ihr ein LKW entgegen, der an einem auf der Straße geparkten Auto vorbeifuhr und so auf ihre Fahrbahnseite geriet. Als der LKW wieder nach rechts zog, streifte er den Seat der 36-Jährigen. Trotz des verursachten Schadens fuhr der LKW weiter, weshalb des Polizeirevier Sinsheim nun wegen Unfallflucht ermittelt. Bei dem bislang unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen LKW mit grauem Auflieger handeln. Der am Seat entstandene Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 zu melden.

