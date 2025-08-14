PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trunkenheitsfahrt mit über 2 Promille

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag fiel einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte um kurz nach 4 Uhr ein Peugeot auf, der die Kurfürsten-Anlage in Schlangenlinien entlangfuhr. An der Einmündung der Bahnhofstraße zur Albert-Mays-Straße gelang es, das Fahrzeug anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von über 2,2 Promille, weshalb er eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der 27-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

