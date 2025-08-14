Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Abbiegen Unfall verursacht

Heidelberg (ots)

Beim Abbiegen verursachte am Mittwochvormittag ein 88-jähriger Autofahrer im Heidelberger Stadtteil Bergheim einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Der 88-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Belfortstraße in Richtung Lessingstraße unterwegs. Hier wollte er verbotswidrig nach links abbiegen, um die Lessingstraße in Richtung Herrmann-Maas-Brücke zu befahren. Dabei stieß er mit dem Ford einer 49-jährigen Frau zusammen, die auf der Lessingstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten in den Fahrzeugen die Airbags aus. Die 49-jährige Fahrerin des Ford, zwei ihrer Mitfahrer sowie die Beifahrerin des 88-Jährigen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf fast 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen sowie zur Reinigung musste die Fahrbahn vorübergehend gesperrt werden. Hierdurch ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

