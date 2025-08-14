PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Abbiegen Unfall verursacht

Heidelberg (ots)

Beim Abbiegen verursachte am Mittwochvormittag ein 88-jähriger Autofahrer im Heidelberger Stadtteil Bergheim einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Der 88-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Belfortstraße in Richtung Lessingstraße unterwegs. Hier wollte er verbotswidrig nach links abbiegen, um die Lessingstraße in Richtung Herrmann-Maas-Brücke zu befahren. Dabei stieß er mit dem Ford einer 49-jährigen Frau zusammen, die auf der Lessingstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten in den Fahrzeugen die Airbags aus. Die 49-jährige Fahrerin des Ford, zwei ihrer Mitfahrer sowie die Beifahrerin des 88-Jährigen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf fast 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen sowie zur Reinigung musste die Fahrbahn vorübergehend gesperrt werden. Hierdurch ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 12:35

    POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 27-Jährigem aus Heidelberg

    Heidelberg (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 27-Jährigen aus Heidelberg wird hiermit zurückgenommen (PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6095553). Der Aufenthaltsort des Vermissten ist inzwischen bekannt, die Suchmaßnahmen wurden daher beendet. Medienvertretende werden gebeten das Lichtbild des Vermissten aus ihren Beständen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:51

    POL-MA: Heidelberg: Trunkenheitsfahrt mit über 2 Promille

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstag fiel einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte um kurz nach 4 Uhr ein Peugeot auf, der die Kurfürsten-Anlage in Schlangenlinien entlangfuhr. An der Einmündung der Bahnhofstraße zur Albert-Mays-Straße gelang es, das Fahrzeug anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren