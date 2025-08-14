PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 21-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer wurde am Mittwochmorgen ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt.

Eine 70-jährige Frau war kurz vor 10 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Nietzschestraße in Richtung Otto-Beck-Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Otto-Beck-Straße übersah sie den 21-Jährigen, der mit einem E-Scooter auf dem vorfahrtsberechtigten Radweg der Otto-Beck-Straße unterwegs war. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde zur Untersuchung und weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Radfahrerin unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand nur geringfügiger Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

