POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Zwei leichtverletzte Personen waren bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Lindenhof zu beklagen.

Ein 48-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Lastwagen auf der linken Fahrspur der Helmut-Kohl-Straße (B 36) in Richtung Konrad-Adenauer-Bücke unterwegs. Beim Wechsel auf die rechte Fahrspur stieß er mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines VW, mit dem ein 28-jähriger Mann in gleicher Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der 28-Jährige und seine 29-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu.

Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

