Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen in Reihenhaus einzubrechen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Dienstag, 04:00 Uhr, bis Donnerstag, 19:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch eine Hecke auf das Grundstück eines Reihenhauses in der Straße "Im Spitzerfeld". Mit einem unbekannten Gegenstand versuchten die Unbekannten sodann, die Terrassentür des Anwesens gewaltsam zu öffnen. Da die Täter jedoch in ihrem Vorhaben scheiterten, blieb es lediglich bei dem Versuch, weshalb sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen. An der Tür entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Spezialistinnen und Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell