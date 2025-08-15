PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann wird über Treppengeländer geworfen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Aus bislang unbekanntem Grund kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Angriff auf einen 20-Jährigen durch zwei unbekannte Männer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich um kurz nach Mitternacht eine Verfolgungsjagd auf der Brückenstraße. Ein 20-jähriger Mann floh zu Fuß vor zwei ihn verfolgenden Männern. Im Bereich des Treppenabgangs zur Neckarwiese konnten sie ihn einholen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter den drei Männern, in dessen Verlauf einer der Unbekannten auf den 20-Jährigen einschlug. Jener Unbekannte ergriff schließlich den 20-Jährigen und warf ihn rücklings über das Geländer der Treppe. Danach entfernte sich der Angreifer und sein Begleiter in Richtung Neckarpromenade. Der 20-Jährige stürzte gut 4 Meter in die Tiefe und kam auf dem asphaltierten Boden auf. Wie schwer er dabei verletzt wurde, in noch unklar. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Von den Tatverdächtigen liegt bislang nur folgende Beschreibung vor. Einer der Männer trug dunkle Shorts, ein dunkles T-Shirt sowie dunkle Schuhe Sein Begleiter war mit weißen Shorts, einem weißen T-Shirt und weißen Schuhen bekleidet.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernahm die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 10:39

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

    Mannheim (ots) - Zwei leichtverletzte Personen waren bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Lindenhof zu beklagen. Ein 48-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Lastwagen auf der linken Fahrspur der Helmut-Kohl-Straße (B 36) in Richtung Konrad-Adenauer-Bücke unterwegs. Beim Wechsel auf die rechte Fahrspur stieß er mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines VW, mit dem ein 28-jähriger Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren