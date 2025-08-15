PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich in der Jose-Rizal-Straße / Silbergasse ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 19:45 Uhr die Jose-Rizal-Straße und beabsichtige nach links in die Silbergasse einzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden und in Richtung Johann-Wilhelm-Straße fahrenden Opel einer 58-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 6.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten die Unfallbeteiligten ihre Weiterfahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren