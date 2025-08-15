Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich in der Jose-Rizal-Straße / Silbergasse ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 19:45 Uhr die Jose-Rizal-Straße und beabsichtige nach links in die Silbergasse einzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden und in Richtung Johann-Wilhelm-Straße fahrenden Opel einer 58-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 6.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten die Unfallbeteiligten ihre Weiterfahrt fortsetzen.

