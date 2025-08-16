PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Auto überschlägt sich - PM Nr. 1

BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der BAB6 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn im Einsatz. Grund hierfür ist ein Unfall, bei welchem sich ein Fahrzeug überschlagen hat und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nähere Informationen zu Unfallhergang oder Verletzungen liegen noch nicht vor, es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

