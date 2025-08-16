PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Pedelec-Fahrer flüchtet vor Polizei

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in der Eichendorffstraße in Sandhausen zu einem Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw.

Der 47-jährige Pedelec-Fahrer bog von der Heidelberger Straße in die Eichendorffstraße ab, als er mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Opel Astra kollidierte, in dem sich noch der 22-jährige Geschädigte zusammen mit einem Zeugen befand. Dabei entstanden Kratzer an der Karosserie sowie eine Beschädigung des Außenspiegels. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Radfahrer seine Fahrt trotz Aufforderung zum Anhalten fort. Der Geschädigte und der Zeuge nahmen die Verfolgung auf, verloren den Beschuldigten zunächst jedoch aus den Augen. Wenig später konnten sie ihn an einer nahegelegenen Esso-Tankstelle wieder antreffen.

Als die alarmierte Polizei eintraf, flüchtete der Mann erneut mit seinem Pedelec über die Heidenäckerstraße in Richtung Rudolf-Diesel-Straße. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die zweite Flucht jedoch schnell beenden und den Beschuldigten einer Personenkontrolle unterziehen.

Da die Beamten starken Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Das Polizeirevier Wiesloch leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Katrin Herrscher
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

