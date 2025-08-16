Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus, PM 2

Heidelberg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geriet ein Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg-Bergheim, Kirchstraße in Brand.

Durch das Brandgeschehen entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Anwohner wurden angewiesen Fenster und Türen zu schließen. Das Brandgeschehen konnte durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Das Gebäude wurde belüftet, Personen wurden nicht verletzt. Das Inventar des Kellerverschlages wurde vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens konnte zum Berichtszeitpunkt nicht beziffert werden. Zur Feststellung der Ursache des Brandgeschehens bedarf es weiterer Ermittlungen.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Alte Eppelheimer Straße, von der Mittermaierstraße bis zur Bluntschlisstraße, bis um 20.45 Uhr komplett gesperrt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

