Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten in Kleingartenanlage münden in Handgemenge

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09:15 Uhr gerieten zwei 36 und 56 Jahre alte Männer in einer Kleingartenanlage in der Südlichen Ringstraße in Sinsheim aneinander. Im Rahmen der Streitigkeiten soll der 56-Jährige ein Messer gezückt und den jüngeren Kontrahenten damit bedroht haben. Im folgenden Gerangel trugen beide Männer leichte Blessuren in Form von Beulen, Prellungen und einem lockeren Zahn davon. Die eintreffenden Polizeieinsatzkräfte konnten die Auseinandersetzung letztlich beenden. Was Auslöser des Streits war, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell