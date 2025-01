BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei unterbindet unerlaubte Einreisen

Pomellen/ Pasewalk (ots) - Ein 39- jähriger Pole wurde am Wochenende in Pomellen als Beifahrer in einem in Litauen zugelassenen PKW angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Aschaffenburg wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann hatte eine Geldstrafe in Höhe von 1400,00 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von ...

mehr